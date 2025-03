Terza categoria. Cinquina della Libertà Viaccia: Firenze Nord ko. Il Tobbiana combatte, ma la spunta il Bacchereto

Due prime della classe che procedono in tandem, appaiate a quota 56 punti. E che promettono di darsi battaglia ancora a lungo. E’ il punto sulla venticinquesima giornata del campionato di Terza Categoria, che si concluderà stasera alle 20,30 a San Piero a Ponti con Atletico Esperia – Colonnata. Intanto, il Carraia ha mantenuto la vetta, pur pareggiando fra le mura amiche contro un’Eureka che si conferma in ottimo stato di forma: Unitulli e Manicardi da un lato e Sarti e Pappadà dall’altro hanno griffato il 2-2 finale. Ma La Libertà Viaccia, impegnata nel posticipo di ieri, ha segnato cinque volte tenendo il punto: Batacchi (bis) Ceri, Nannucci e Biondo hanno certificato il 5-0 interno sul Firenze Nord che riportano la banda Sensi al primo posto in condominio con i calenzanesi. Si è fermato il Tobbiana: nonostante la doppietta di Rinaldi, la Polisportiva Bacchereto ha capitalizzato al massimo il fattore campo imponendosi per 3-2 (con poker di Tani ed acuto di Ferraro). Gli uomini di coach Rainone restano terzi a 48 punti, ma intravedono negli specchietti retrovisori la sagoma del sodalizio baccheretano, quinto a -4. E soprattutto, quella de Las Vegas: una doppietta di Torri ed un assolo di Giorgi ha permesso al gruppo di mister Shehaj di vincere per 3-1 in casa contro il Prato Nord e di consolidare ulteriormente la quarta piazza, a sole due lunghezze di distanza dalla terza. San Lorenzo Campi Giovani a valanga: i campigiani hanno annichilito i poggesi del BGV Soccer con un fantascientifico 7-0 che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta.

A metà graduatoria c’è il Paperino San Giorgio, che ha dispetto della doppietta di Tonini non è andato oltre il 2-2 casalingo contro un volitivo Carmignano (trascinato da Lerose e Fattori). Stesso punteggio maturato al termine del derby La Briglia – CDP Vaianese, che ha permesso a La Briglia fanalino di coda di ottenere il secondo punto stagionale. Mancano adesso cinque partite al termine della "regular season": ciò vuol dire che, virtualmente, ci sono ancora quindici punti disponibili per ciascuna squadra. Ecco quindi che le contendenti saranno motivate a dare il massimo. E la lotta per il vertice ed i playoff si annuncia sempre più serrata e dall’esito incerto.

g. f.