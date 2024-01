Terza categoria. Coppa provinciale. Finale Castiglione-Forte

La finale di Coppa provinciale sarà tra Atletico Castiglione e Sporting Forte dei Marmi. La formazione garfagnina si è aggiudicata la sfida contro il Valfreddana per 2 a 1. Nel primo tempo il Valfreddana era riuscito a sbloccare al 17’ con Genitle. Nella ripresa biancorossi hanno pareggiato all’11’ con Borgia e, poi, al 20’ sempre con lo stesso, hanno raddoppiato. Il forcing finale della formazione di Del Bianco non basta. Nell’altra semifinale lo Sporting Forte dei Marmi ha espugnato per 5 a 2 il campo del San Lorenzo. Ospiti in vantaggio con Poli al 13’; 5’ più tardi il pareggio di Contini. Match combattuto: il Forte torna in vantaggio al 21’ e nella ripresa show di Maggi al 2’ e al 10’; quinto gol al 22’ con Macchiarini; a poco serve il gol di Pieri al 30’. La finale mercoledì 28 febbraio.

A. L.