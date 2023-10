TERZA CATEGORIA. Coppa provinciale. Maltempo: due rinvii. Passa il Filicaia

Il maltempo che si è abbattuto sulla Piana di Lucca nella giornata di mercoledì ha fatto sì che due gare di Coppa provinciale di Terza categoria fossero rinviate. Non si è giocato, dunque, a San Lorenzo a Vaccoli, per il campo allagato, la sfida tra San Lorenzo e Calcistica Popolare Trebesto. Stessa sorte è toccata al campo "Henderson" dell’Acquacalda, dove anche qui la sfida tra il Pieve San Paolo e il Valfreddana non è andata in scena. Due rinvii che dovranno, ora, essere recuperati per capire quali squadre giocheranno la seconda parte dei triangolari di Coppa proviniciale.

L’unica gara che si è giocata è stata quella del "Comunale" vecchio di Castelnuvovo che vedeva di fronte Filicaia Diavoli Rossi e Atletico Castiglione. A vincere sono stati i ragazzi di Pancetti che sono passati in vantaggio con Borgia, autore di una doppietta e poi hanno realizzato con Barfucci. A poco è servita, per il Filicaia, la rete, siglata da Longhi al 35’ del secondo tempo. Mercoledì 8 novembre ci sarà la seconda sfida del triangolare tra New Team e Filicaia Diavoli Rossi che, anche in questo caso, si giocherà al "Comunale" vecchio di Castelnuovo. Per capire,comunque, chi acccederà al turno successivo, ci sarà da aspettare l’ultima gara del triangolare.

Ancora da decidere le date dei recuperi delle due partite rinviate per impraticabilità di campo. Difficile che vengano disputate la prossima settimana, vista anche la concomitanza di "Lucca Comics & Games".

