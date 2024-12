Terza categoria. Coppa provinciale, quattro in campo

Secondo turno dei triangolari di semifinale per la Coppa provinciale di Terza categoria. Oggi alle 14.30 altri due incontri: a Braccagni i gialloverdi ospitano la Polisportiva Scansano, mentre allo stesso orario a Montiano i biancocelesti se la vedranno con l’Alberese.

La prima sfida tra Braccagni e Scansano vede interessato anche il Ribolla, visto come nel primo turno del triangolare proprio i bianconeri si erano imposto per 1-0 sul Braccagni; l’altro triangolare vede interessata anche l’Aurora Pitigliano che nella prima giornata aveva pareggiato per 0-0 sul campo dell’Alberese. Oggi quindi punti importanti in palio che potrebbero già decretare una finalista o eliminare qualche formazione anche se mercoledì 18 ci sarà il terzo e decisivo match del girone. La classifica del triangolare A: Ribolla 3, Braccagni 1, Polisportiva Scansano 0. La classifica del triangolare B: Aurora Pitigliano 1, Alberese 1, Montiano 0. Il programma di oggi: alle 14.30, Braccagni-Polisportiva Scansano; Montiano-Alberese.