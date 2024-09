Terza categoria. Coppa Provinciale. Tutte le sfide

Seconda domenica di Coppa Provinciale in Terza categoria. Dopo la vittoria casalinga 4-2 dell’Alberese sul Rispescia di sette giorni fa oggi il team di Fabio Falciani (foto) proverà a ribaltare le cose davanti al pubblico amico. A Montiano arriva il Semproniano dopo lo 0-0 del primo round, con le due formazioni che si giocano il passaggio del turno successivo. Stesso discorso per il Braccagni, vittorioso all’andata 2-1 sull’Atletico Grosseto. Per i triangolari, il Civitella, ko col Batignano, oggi va a Scansano alla ricerca di tre punti oppure sarà già eliminato. Idem l’Alta Maremma che oggi ospita lo Sticciano dopo aver perso con il Ribolla. Il Pitigliano riposa mentre l’Orbetello Scalo va a Capalbio per provare a raddrizzare la classifica. Il programma: Alta Maremma-Sticciano, Atletico Grosseto-Braccagni, Polisportiva Scansano-Civitella, Rispescia-Alberese, Capalbio-Orbetello Scalo, Montiano-Semproniano.