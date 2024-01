Terza categoria. Derby massarosese. Bargecchia-Stiava. È Sporting For...cing

Fa 13 (giornate) la Terza categoria, che torna in campo ancora in formato spezzatino con gare spalmate da venerdì al lunedì.

Nel girone B di Lucca il 13° turno è iniziato ieri sera con l’anticipo Trebesto-Retignano. Oggi piatto forte del sabato pomeriggio è il derby massarosese Bargecchia-Stiava alle 14.30 a “Le Colline“. Stesso orario anche per San Lorenzo-Sporting Forte dei Marmi. I nerazzurri fortemarmini avranno settimane piene dato che torneranno in campo anche questo mercoledì 17 gennaio per il recupero della 9ª giornata di campionato sul campo del Trebesto e poi il successivo mercoledì 24 gennaio nella semifinale di Coppa provinciale col San Lorenzo (l’altra semifinale sarà Atletico Castiglione-Valfreddana).

Nel girone unico di Massa Carrara oggi alle 15 Montagna Seravezzina-Don Bosco Fossone al “Tognocchi“ di Minazzana. Posticipi al lunedì per la capolista SalaVetitia Seravezza FC (a Ronchi col Tirrenia) e per lo Sporting Marina (a Podenzana).