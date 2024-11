Terza categoria. Dopo la Coppa torna il campionato dove. Vorno-Lido è il clou

Dopo il mercoledì di Coppa provinciale che ha visto il SalaVetitia Seravezza battere 3-2 il Bargecchia (per i verdazzurri doppietta di capitan D’Angina da fermo su rigore e punizione e gol-partita di Costa; per i collinari, sotto 3-0 all’intervallo, provano a riaprirla nella ripresa Ansani e Seck) e questi altri risultati con Trebesto-Spianate 2-2, San Lorenzo-Coreglia 3-5 e New Team-Pontecosi 4-4 (l’11 dicembre ci saranno le ultime gare di tutti questi triangolari che stabiliranno le 4 semifinaliste) oggi torna il campionato (9ª).

Girone B di Lucca. Il match-clou odierno alle 14.30 è fra il Vorno ed il Lido di Camaiore. Stesso orario anche al “Martellini“ dove lo Stiava riceve il BioAcqua AV Le Case e per il Bargecchia che fa visita al Real Borgo Pittini.

Girone di Massa. Oggi Sporting Forte dei Marmi-San Marco Luni, Montagna Seravezzina-Cinquale e Gragnolese-Sporting Marina. Lunedì sera poi DonBosco Fossone-SalaVetitia Seravezza e Attuoni Avenza-Retignano.