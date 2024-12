TERZA CATEGORIA. Frena il Medla, scappano Aurora e Torresavio

Dopo l’ultima giornata del girone d’andata di Terza Categoria le cesenati Aurora e Torresavio prendono il largo. Il Medla, miglior piazzata tra le formazioni forlivesi, non va oltre il pareggio in casa col fanalino di coda, mentre il Predappio coglie un buon punto in trasferta. Questi i risultati e marcatori: Medla-Junior Romagna 1-1 (Strada; Sorrentino rig.), ArtusiAnna-Vallesavio 1-2 (Corzani; Hafid, Cereti), Union Sammartinese-Aurora 0-2 (M. Diop, A. Diop), Vigne-Predappio 1-1 (Candoli; Cimatti rig.), Sarsinate-Torreavio 0-0. Questi i recuperi alla ripartenza in gennaio: Bertinoro-Civitella B (sabato 11), ArtusiAnna-Union Sammartinese (domenica 12) e Bagnolo-Carpinello (mercoledì 15).

Classifica: Aurora, Torresavio 27; Medla, Sarsinate 23; Bertinoro* 22; Carpinello* 21; ArtusiAnna*, Bagnolo* 16; Vigne 15; Union Sammartinese*, Valleavio 13; Predappio 11; Civitella B* 7; Junior Romagna 4 (* una partita in meno).

f. p.