Terza categoria. Girone ‘A‘ e girone ‘B’. Il programma di oggi. Tre posticipi lunedì

Dopo la sosta natalizia il campionato di Terza categoria ritorna in campo con la dodicesima giornata che si disputerà a partire da questo pomeriggio, con sfide che si fanno sempre più avvincenti, in due gironi che, al momento, non vedono alcuna squadra prevalere sulle altre.

Nel girone "A" la capolista Atletico Castiglione osserverà il proprio turno di riposo. Spicca, così, la sfida delle 14.30 tra il Pieve San Paolo, secondo e il Villa Basilica. Le altre gare, che si giocheranno allo stesso orario, sono: Atletico Fornoli - Coreglia, Baston Villa Qrv - Lammari, Cascio - Securjob, Filicaia Diavoli Rossi - Sporting Vagli, Ligacutiglianese - Casciana Poggio e New Team - Lucca Ovest.

Nel girone "B" la prima in classifica Vorno ospiterà il San Lorenzo, con inizio alle 14.30. Sempre alle 14.30 si disputeranno: Morianese - Atletico Marginone, Stiava - Farneta, Veneri - Aquila Sant’Anna; alle 15: Retignano – Valfreddana. Tre i posticipi in questo girone che si giocheranno lunedì. Alle 20.45, al campo di Carignano, si affronteranno Sant’Alessio e Calcistica Popolare Trebesto; mentre alle 21 si sfideranno Spianate - Bargecchia e Sporting Forte dei Marmi - Folgore Segromigno Piano.

Alessia Lombardi