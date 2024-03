Terza categoria - Girone "A» e girone "B». La Morianese cade a Bargecchia. Domani Castiglione-New Team

Nel girone "A" la gara tra Sporting Vagli e Cascio non si è giocata, perché il Vagli non si è presentato. Così ci sarà la vittoria a tavolino per 3 a 0 che sarà ufficializzata con il bollettino della "Figc" mercoledì. Ecco gli altri risultati: Atletico Fornoli - Ligacutiglianese 0-3 (Giani, doppietta di Sanno), Casciana Poggio - Pieve San Paolo 0-0, Coreglia - Baston Villa Qrv 4-2 (Biagiotti, Michelini, Bertucci, Da Prato, doppietta di Cardosi), Lucca Ovest - Villa Basilica 0-0. La gara tra Altetico Castiglione e New Team si giocherà domani, alle 20.30, allo stadio "Nardini" di Castelnuovo.

Classifica: Atletico Castiglione* 45, Pieve San Paolo 41; Cascio * 38; Casciana Poggio 36; Filicaia Diavoli Rossi, Coreglia 34; New Team * 32, Lammari 27; Ligacutiglianese 21; Villa Basilica 19; Lucca Ovest 15; Baston Villa Qrv 14; Atletico Fornoli 11; Sporting Vagli * 10.

Nota: * = una gara in meno.

Nel girone "B" sconfitta della capolista Morianese a Bargecchia. Questi i risultati: Aquila Sant’Anna - San Lorenzo 0-2 (Della Mora, Decanini), Atletico Marginone - Folgore Segromigno Piano 0-0, Bargecchia - Morianese 1-0 (Ricci), Spianate - Sant’Alessio 3-0 (Menconi e doppietta di Romano), Stiava - Veneri 3-0 (Bertini, Chiarini, Dianda), Valfreddana - Sporting Forte dei Marmi 2-1 (Amodio, Sillah, Grassi), Calcistica Popolare Trebesto - Vorno 1-4 (Mazzei, Frateschi, Ramacciotti, Gabrielli, Tiberio). La sfida tra Farneta e Retignano si giocherà domani, alle 20.30, al campo di Monsagrati.

Classifica: Morianese 56; Vorno 53; Valfreddana 50; Folgore Segromigno Piano 48; Sporting Forte dei Marmi 45; San Lorenzo 37; Stiava 35; Aquila Sant’Anna 30; Atletico Marginone 29; Spianate 25; Bargecchia 24; Farneta 23*; Veneri 21; Calcistica Popolare Trebesto 20; Retignano 15 *; Sant’Alessio 3.

Nota: * = una gara in meno.

Alessia Lombardi