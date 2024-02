TERZA CATEGORIA - GIRONE "B». Finisce in parità il posticipo, Valfreddana rallenta. Farneta: raccolta di beneficenza per due associazioni

Nel posticipo della sedicesima giornata di campionato la sfida tra Farneta e Valfreddana è finita in perfetta parità 1-1. In vantaggio il Valfreddana al 35’ del primo tempo, con Gentile; pareggio al 46’ di Fascetti per il Farneta.

La nuova classifica del girone "B" vede il Valfreddana rimanere in scia della capolista Morianese, con 37 punti, seguita staccata di due lunghezze dalla coppia Folgore Segromigno Piano e Vorno. Il Farneta, con questo punto, aggancia il Veneri a 14 punti e rimane davanti al penultimo, Retignano, fermo a 9 punti. E, proprio in occasione della sfida, sono stati anche raccolti duecentocinquanta euro a favore delle associazioni "Alice Benvenuti" e "Villaggio del Fanciullo" che si vanno ad aggiungere all’importante importo raccolto fino ad ora. Una partita seguita da diverse persone sugli spalti, a dimostrazione che il campionato di Terza categoria è sempre una competizione apprezzata dagli amanti del calcio.

Un punto che, per il Valfreddana, sa un po’ di amaro, visto che la formazione di Del Bianco vuole lottare per la vittoria diretta del campionato, mentre, per il Farneta, un pareggio che lascia qualche speranza per un campionato di centro classifica.

Alessia Lombardi