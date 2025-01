Terza Categoria Gragnolese all’esame Monti. Podenzana a caccia di punti contro il Cinquale

Il campionato di Terza Categoria, che fin qui ci ha regalato una sorpresa al giorno, si appresta a iniziare il girone di ritorno. Tutte le squadre sono evvertite, da domani fino al l 5 maggio qualsiasi tappa può essere decisiva. Il consiglio è quello di non sfruttare in eterno l’alibi di una classifica corta (sei squadre distribuite in sette punti) per assicurarsi il passaporto alla Seconda Categoria.

La reginetta Salavetitia Seravezza ha anticipato ieri sera (20,30) affrontando sul “Buon Riposo“ l’Icf Fosdinovo. L’appuntamento è fissato alle ore 15 al “Castel dell’Aquila“ per assistere alla Stralunigianese Gragnolese-Monti. Il clima e lo scenario sono di quelli delle grandi occasioni. Le ultime ore di vigilia del derby sono consumate con grande impazienza dalle due tifoserie che annunciano coreografie improntate alla straordinarietà. Inutile dire che entrambe devono vincere per mantenere intatto il distacco dalla capofila versiliese.

Attuoni e Podenzana sono chiamate a sfruttare il fattore campo contro Montagna Seravezzina e Cinquale. Lunedì, sul “Boni“ va in scena il gran match tra Don Bosco e Sporting Forte dei Marmi.