Terza categoria, Guidi lascia lo Scansano. In panchina al suo posto Bicocchi e Tosini

Cambio alla guida della Polisportiva Scansano. Giorgio Guidi ha dato le proprie dimissioni da tecnico della prima squadra. Al suo posto la coppia formata da Lorenzo Bicocchi e Alessandro Tosini. "Prendiamo atto delle dimissioni ratificate da mister Guidi – spiegano dalla società rossoverde –, lo ringraziamo per tutto quello che ha saputo trasmette in questo percorso di crescita. Allo stesso tempo annunciamo che la società proseguirà il proprio cammino, affidando la guida tecnica della squadra ad un tandem cresciuto in ’casa’ Lorenzo Bicocchi e Alessandro Tosini, saranno loro a cercare di dare una sterzata a questa stagione cominciata a fasi alterne. Sicuri che conoscendo a fondo l‘ambiente sapranno portare una ventata di entusiasmo e che sapranno farsi seguire dai nostri ragazzi, facciamo loro un grande in bocca al lupo".

Un cambio arrivato dopo una sconfitta in campionato che probabilmente ha creato malumore.