Terza Categoria. Il Buonconvento prosegue nella marcia, il ’Trenino’ segue a ruota

Giornata all’insegna dell’equilibrio: nessun pari, ma ben sette partite su otto si sono risolte con vittorie di misura! Il Buonconvento prosegue la sua marcia in vetta al girone senese di terza categoria regolando in casa il Geggiano con un vivace 3-2. Per i bianconeri hanno segnato Donatelli, Meconcelli su rigore e Borgogni, gli ospiti sono andati in rete con una doppietta di Nuti.

Alle spalle del Buonconvento resiste a due punti di distanza il Montepulciano Stazione (nella foto il mister Matteo Romai), vittorioso 1-0 in casa su un rinforzato Rapolano. Ha segnato Casini, neo acquisto del ’Trenino’.

Il Monticchiello invece si allontana dalla vetta: dopo due pareggi, la compagine bianconera cede per 2-1 a Chiusdino ed è ora staccato di nove punti dalla capolista. Decisiva la doppietta di Vichi, mentre non basta agli ospiti il rigore realizzato da Tahiri.

Lo Sporting Gracciano raggiunge il terzo posto: batte 1-0 in casa la Montanina e sogna i play-off da matricola. Il gol è firmato da Borgianni.

Risale il Quercegrossa, ora quinto, che ha espugnato per 2-0 il terreno di gioco dell’Ancaiano con le reti di Crocetta e Ballerini.

In piena lotta play-off anche Castellina Scalo, Sant’Albino e Agrestone: gli amaranto hanno prevalso in casa sul Pievescola per 1-0 (Schiano), i termali a Poggibonsi sulla Virtus Biancoazzurra per 2-1 con le reti di Isidori e Balsamo (Sardelli per la Virtus), i colligiani in casa con il Monteriggioni con un gol di Oliveri.

Nel girone aretino gran bella impresa del Petroio che a San Giustino ha vinto 1-0 con una delle protagoniste del raggruppamento. La Virtus ospitava un’altra grande, lo Strada Niccolò: a Chianciano è finita 1-1 ed i termali sono sempre quarti. Il gol dei viola è di Sina. Turno di riposo per il Montallese.

Giuseppe Stefanachi