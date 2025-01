Terza categoria. Il clou è in collina. Bargecchia-Lido infiamma il sabato

Seconda giornata del girone di ritorno negli appassionanti campionati di Terza categoria, sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara.

Girone lucchese. Il piatto forte è senza dubbio il derby versiliese tra il Bargecchia ed il Lido di Camaiore, che va in scena oggi pomeriggio alle 14.30 a “Le Colline“. Alla stessa ora lo Stiava sarà invece al “Mucci“ di Nievole, sul campo del Real Borgo Pittini fanalino di coda.

Girone apuano. Il turno qui si è già aperto ieri sera con l’anticipo del venerdì tra Montagna Seravezzina e Podenzana al “Buon Riposo“ di Pozzi. Oggi in casa c’è lo Sporting Forte dei Marmi alle 14.30 in via Versilia con l’Attuoni Avenza. Fuori alle 15.30 invece il Retignano (però a “Le Iare“ a Pietrasanta, contro il Cinquale) e lo Sporting Marina (al “Mulattieri“ di Fosdinovo). Chiude il quadro ad Avenza il posticipo del lunedì sera Virtus San Marco Luni-SalaVetitia Seravezza.