Terza categoria. Il Fano per ora riempie la tribuna. Ma la curva è desolatamente vuota

Il Fano Calcio ha conquistato gran parte degli sportivi fanesi, come dimostra la Tribuna centrale sempre piena, ma non ha ancora fatto presa sui tifosi della Curva che, nelle partite interne rimane desolatamente quasi deserta. Anche nell’ultima gara di campionato, disputatasi allo stadio "Bianchelli" di Senigallia, il settore della tribuna centrale è stato quasi tutto riempito dai fanesi (foto), segno inequivocabile che anche in trasferta la squadra del presidente Mei è seguita. In casa è successo la stessa cosa: nelle prime due gare interne disputate al "Mancini" la Tribuna si è quasi riempita del tutto, mentre il settore della Curva tradizionalmente riservato ai gruppi dei tifosi granata più appassionati ha visto una scarsissima presenza di spettatori. È il segno che il tifo organizzato è ancora lontano dall’aver accettato la nuova realtà sportiva fanese. D’altronde gli Ultras Fano, fin dal primo momento hanno continuato a seguire le sorti dell’Alma Juventus in Eccellenza, mentre il gruppo dei Panthers ‘77 ha per il momento deciso di non schierarsi da nessuna parte, ma conduce la personale battaglia contro il presidente dell’Alma Salvatore Guida esponendo all’esterno di ogni stadio dove gioca l’Alma lo striscione "Salvate l’Alma" e infine il Club Forza Alma ha lasciato libertà di scelta. Solo il tempo potrà dire chi ha fatto la scelta giusta.

s. c.