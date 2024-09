Terza Categoria. Il Fosdinovo punta in alto. Costa è il nuovo tecnico. Rafforzato il parco giocatori

Dopo l’undicesimo posto della passata stagione, l’Icf Fosdinovo, rivisitato dall’area tecnica dei lancieri Morotti, ritorna dove la sua storia, il suo blasone e il suo prestigio gli hanno imposto. La fase “restaurativa“ è andata avanti per tre mesi prima dell’inizio del ritiro, avvenuto il 2 settembre. La squadra ha preso a ‘sudare’ agli ordini del nuovo allenatore Cristian Costa sul “riclassato“ campo sportivo dei Mulattieri di Caniparola. È un gruppo con tanti volti nuovi, dieci gli “innesti“ effettuati nell’ultimo mercato. Fin qui la società presieduta da Matteo Baldoni ha fatto le cose secondo realismo. Nessuna spesa folle, dentro giovani di chiara prospettiva per “coprire“ zone importanti del campo.

Tutto il resto appartiene alla compattezza di un collettivo affidato a Costa che si cala nella nuova veste di allenatore in punta di piedi, sempre disponibile nel trasmettere utili suggerimenti ma nello stesso tempo severo nel pretendere il massimo di attaccamento alla maglia che s’indossa. Chi è convinto che la forza primaria di una squadra stia soprattutto nell’intesa di un telaio affidabile trova indubbiamente nel nuovo formato dell’Icf Fosdinovo, giovani e meno giovani, prospetti che sulla carta sono il prototipo più rappresentativo. Insomma, un parco giocatore che continua a poggiare sullo zoccolo duro ma anche di tanta freschezza, di sostanza e di buona qualità, sperimentato al fuoco di battaglie già sostenute nel campionato ligure, profili con caratteristiche e argomentazioni per arrivare a togliersi parecchie soddisfazioni nel prossimo campionato di Terza Categoria.

Novità non solo per quanto riguarda l’organico ma anche dal punto di vista delle strutture. Infatti, sia il settore giovanile sia la prima squadra sono pronte a debuttare nel rinnovato impianto sportivo “Mulattieri“ di Caniparola che è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico che hanno riguardato gli spogliatoi con il completato rinnovamento degli infissi delle caldaie con nuovissimo impianto fotovoltaico e con il rinnovamento dei corpi illuminanti dello stadio per un totale di 600 mila euro di investimento che a brevissimo sarà completato.

Ecco il direttivo e lo staff tecnicoo dell’Icf Fosdinovo. Presidente: Matteo Baldoni. Vicepresidente: Stefano Bonotti. Team manager: Giovanni Battaglia. Segretario: Francesco Luongo. Allenatore: Cristian Costa. Preparatore dei portieri: Gabriele Grandi. Diesse Mattia Morotti.