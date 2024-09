Terza categoria, il girone. Ecco tutti i protagonisti

Un girone con base pratese e complementi fiorentini, per portare il numero delle squadre a 16. E c’è una diciassettesima formazione inserita nel girone pistoiese. E’ la composizione della Terza Categoria. Fatta eccezione per la Valbisenzio Academy, la Polisportiva Naldi e il San Giusto che sono saliti in Seconda, ci sono praticamente tutte le altre protagoniste della scorsa annata. A partire da La Briglia, che dopo le incertezze legate ai danni subìti dall’alluvione ha scelto di andare avanti: i vaianesi ripartono quindi dal terzo posto dello scorso anno, ma dovranno fare a meno con tutta probabilità di una componente societaria. Da una "costola" del club è infatti nata la CDP Vaianese, erede indiretta della CDP Vaiano. Occhio quindi a La Libertà Viaccia, che è forse la favorita: sono stati confermati sia il tecnico Simone Sensi che i protagonisti del quarto posto di pochi mesi fa (partendo da bomber Fratoni). C’è poi l’Eureka del presidente Matteo Lombardi che vuole inserirsi nella lotta per i piani alti, al pari de Las Vegas. C’è il Prato Sport retrocesso dalla Seconda, c’è il Tobbiana e c’è il Paperino San Giorgio affidato nuovamente a mister Betti. La "quota medicea": Carmignano, Polisportiva Bacchereto e BGV Soccer. E poi c’è la "quota fiorentina", per completare i ranghi: Atletico Esperia, Polisportiva Carraia, Firenze Nord e Colonnata. Infine, il Prato Nord U21 giocherà nel raggruppamento di Pistoia. Il via il 5 ottobre.

g. f.