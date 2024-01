Terza categoria. Il Paganico fa visita all’Atletico Grosseto

Il Paganico capolista di Terza esordisce nel 2024 sul campo dell’Atletico Grosseto: trasferta alla portata per i bianconeri che, se vorranno arrivare fino in fondo, dovranno giocare come nelle ultime settimane. Dietro, staccato di 5 punti il Ribolla si gioca il secondo posto sul campo del Pitigliano, formazione che ha gli stessi punti dei ragazzi di Galeotti e che oggi proverà il colpaccio. L’Alta Maremma, quarta in classifica, difende invece la propria posizione dal San Quirico che arriva a Roccatederighi con gli stessi punti e la voglia di tornare a casa con un successo. La Virtus Amiata, scivolata fuori dai primi posti, prova a risalire, anche se sul campo dell’Orbetello Scalo non avrà vita semplice. Il programma: Alta Maremma-San Quirico, Atletico Grosseto-Paganico, Aurora Pitigliano-Ribolla, Batignano-Semproniano, Braccagni-Scansano, Civitella-Capalbio, Orbetello Scalo-Virtus Amiata.