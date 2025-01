Terza categoria. Il Prato Sport ferma la capolista Tobbiana: 2-2. La Libertà Viaccia travolge La Briglia con otto gol

Le inseguitrici dirette stanno dimostrando di attraversare un ottimo stato di forma, abbinando ad una condizione fisica più che positiva la concretezza dei risultati. Ma la prima della classe continua a resistere e a dettare l’andatura. E’ il punto del giro di boa del campionato di Terza Categoria di Prato, considerando che la quindicesima giornata della competizione (che si concluderà stasera con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì che stasera alle 20,30 vedrà sfidarsi Atletico Esperia e Firenze Nord e che potrebbe dare ulteriori scosse alla classifica) ha dato indirizzi precisi su cosa poterci aspettare.

Il Tobbiana primo della classe festeggia sì, ma a metà: Rinaldi e Camaiani infatti hanno segnato, ma non è bastato per battere il Prato Sport all’Aiazzi ed andare oltre il 2-2 finale. Un punto che se non altro permette agli uomini di mister Santini di mantenere la vetta della graduatoria, limitando i danni. La Polisportiva Carraia però si avvicina grazie al successo esterno per 3-2 ottenuto contro una squadra coriacea come Las Vegas.

Ma la copertina è per La Libertà Viaccia, attuale terza forza del raggruppamento: che ha letteralmente travolto La Briglia: Batacchi (doppietta) Magherini, Stefani, Pervizi, Sensi, Puggioni e Biancalani hanno firmato un 8-1 che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta.

Quarto posto per il San Lorenzo Campi Giovani, che ha pareggiato fra le mura amiche con il Carmignano. Si è chiuso con un pari a reti bianche invece il confronto fra il Bacchereto e l’Eureka: due squadre solide ed appaiate in classifica a quota 24 punti, che hanno evidentemente finito con l’annullarsi a vicenda.

Rialza la testa la CDP Vaianese, che grazie a Lusha e Polidori ha violato il terreno di gioco del Colonnata vincendo per 2-1 (e mettendosi così alle spalle le ultime prove non così convincenti). Pollice alzato anche per il Paperino San Giorgio, che ha rifilato un poker esterno al BGV Soccer (4-0) e mira a far sì che questo successo possa rappresentare un trampolino di (ri)lancio per le prossime sfide.

Giornata-no infine per il Prato Nord U21, l’unica formazione pratese inserita nel girone di Pistoia: i giovani di coach Rauseo erano impegnati al Galleni nel diciassettesimo turno del torneo e sono caduti per mano dello Sporting Casini, con i quarratini capaci di imporsi per 1-0.