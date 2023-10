Terza categoria. Il Punta Marina balza in vetta

Una nuova capolista guida il girone A di Terza. Approfittando del 3-3 casalingo della Compagnia dell’Albero con la Polisportiva Camerlona, il Punta Marina balza in vetta in virtù del successo (2-1) sul Carpinello, grazie alle reti di Caponegro e Pino. Nel girone B, invece, resta solo lo Sporting Lugo che vince 1-0 la sfida con una delle altre primatiste, Ulisse&Penelope, grazie al gol di El Ghazali. Risultati Terza Categoria, 6ª giornata. Girone A: C. Albero-Pol. Camerlona 3-3, Coyotes-E. Mattei 4-1, Mezzano-Atlas 2-1, P. Corsini-Bisanzio 3-1, P. Marina-Carpinello 2-1, S. Romagna-J. Cervia 1-1. Riposa: Monti. Classifica: P. Marina 15; C. Albero 14; Pol. Camerlona, Mezzano, Coyotes 10; P. Corsini 9; Atlas, Carpinello, Monti 6; J. Cervia 5; S. Romagna 4; Bisanzio 3; E. Mattei -1. Girone B: Brisighella-M. Bubano 1-0, Lectron-Vatra 2-3, Lugo-Giovecca 4-3, Marradese-Villanova 3-1, Prada-Biancanigo 4-1, Sp. Lugo-Ulisse&Penelope 1-0. Riposa: P. L. Reda. Classifica: Sp. Lugo 13; Brisighella, Prada, Biancanigo, P. L. Reda, Ulisse&Penelope 10; Vatra, Giovecca 9; Marradese 8; Lugo 7; M. Bubano 5; Villanova 1; Lectron 0.

u.b.