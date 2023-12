Terza categoria. Il Punta Marina continua la sua corsa. Reda a reti bianche

Lungo riposo invernale per la Terza Categoria che tornerà il 21 gennaio anche se nel girone B, sabato si recupera, tempo permettendo, Marradese-Sporting Lugo. Nello stesso raggruppamento è il Brisighella il campione d’inverno: infatti vince 2-0, con gol di Diaby su rigore e Alexandru Daniel Manisor (in foto), in casa del Lectron e scavalca il Prada che riposava in quest’ultimo turno dell’andata. Non ne approfitta, invece, la Pro Loco Reda, fermata sullo 0-0 dalla Marradese e ora terza a 2 punti dalla vetta.

Nel girone A, invece, domina il Punta Marina che, dopo la vittoria per 4-0 con la Compagnia dell’Albero chiude l’andata con 6 punti sul Mezzano e 9 sull’Atlas. Terza Categoria, 13ª giornata. Girone A: Atlas-Mattei 3-1, C. Albero-P. Marina 0-4, J. Cervia-Carpinello 1-2, Mezzano-Monti 3-0, Camerlona-Bisanzio 0-0, S. Romagna-Coyotes 1-3. Riposa: P. Corsini. Classifica: P. Marina 32; Mezzano 26; Atlas 23; C. Albero 21; Carpinello 20; Coyotes, Camerlona 15; J. Cervia 14; P. Corsini 13; Mattei, Bisanzio 9; S. Romagna 7; Monti 6. Girone B: Lectron-Brisighella 0-2, Marradese-P. L. Reda 0-0, Sp. Lugo-Lugo 1-0, Ulisse-Biancanigo 3-1, Vatra-Giovecca 0-2, Villanova-M. Bubano 2-1. Riposa: Prada. Classifica: Brisighella 27; Prada 26; P. L. Reda 25; Sp. Lugo 22; Lugo 19; Biancanigo 17; Giovecca 16; Vatra 15; Ulisse 14; M. Bubano 11; Marradese 10; Lectron 7; Villanova 6.

u.b.