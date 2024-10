Terza categoria: il punto sui campionati dopo la 3ª giornata. SalaVetitia e Sporting si contendono la vetta

Dopo 3 turni di campionato in Terza categoria a punteggio pieno in vetta alla classifica troviamo solo SalaVetitia Seravezza FC e Sporting Forte dei Marmi che proprio venerdì sera nell’anticipo della 4ª giornata si scontreranno in un derbyssimo che mette in palio il primato solitario del girone unico di Massa Carrara. Nel girone B di Lucca invece nessuno è a punteggio pieno: in vetta ci sono 4 squadre a 7 punti fra cui il Bargecchia.

Girone lucchese. È stato un sabato di pareggi senza reti per le due massarosesi Bargecchia (0-0 a Marginone) e Stiava (0-0 al “Martellini“ col Vorno). Viene invece sconfitto il Lido di Camaiore che cade 4-2 a Sant’Alessio: ai cavallucci gialloblù di mister Francesco Orsetti (in formazione largamente rimaneggiata) non bastano le reti del "Cachavacha" Angelo Vizzoni e di Filippeddu. Gli altri risultati: Bioacqua AV Le Case-Galleno 1-0; Lammari-Spianate 0-2; Real Borgo Pittini-Traversagna 3-3; Veneri-Villa Basilica 2-1. La classifica: Bargecchia, Sant’Alessio, Traversagna e Vorno 7; Bioacqua e Spianate 5; Stiava 4 (nella foto); Lido e Veneri 3; Atletico Marginone e Galleno 2; Villa Basilica, Lammari e Borgo Pittini 1.

Girone apuano. Vittorie di misura per il Retignano (2-1 a Fosdinovo con le reti di capitan Luca Ulivi su rigore e di Marrai) e per lo Sporting Forte dei Marmi (1-0 con la Gragnolese grazie al gol-partita di Cacioppo sul sintetico di via Versilia). Successo esterno del SalaVetitia Seravezza FC che passa 4-2 a Romagnano sullo Spartak Apuane per effetto della doppietta di Ramon "Spara al cuore" D’Angina e dei singoli dei soliti bomber Federico Tosi e "Giammarmo" Landi. Sconfitte per la Montagna Seravezzina (3-2 a Minazzana con la Don Bosco Fossone non bastandogli le reti di Lari e Giovannini) e per lo Sporting Marina (4-0 a Monti). Gli altri risultati: Podenzana-Attuoni Avenza 1-1; Virtus San Marco Luni-Cinquale 2-0. La classifica: SalaVetitia e Sporting Forte 9; Monti, Retignano, San Marco Luni, Spartak Apuane e Don Bosco Fossone 6; Podenzana 5; Attuoni 4; Sporting Marina 3; Cinquale 1; Gragnolese, Fosdinovo e Montagna 0.