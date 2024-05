Terza categoria: il punto sulla quartultima giornata. Versiliesi giù di tono. Vince solo lo Stiava

In Terza categoria si è giocata la 27ª giornata di campionato (12ª di ritorno nonché quartultima della regular season) sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara (dove ha già vinto da una settimana il SalaVetitia Seravezza FC).

Girone lucchese. Non va oltre il pari lo Sporting Forte dei Marmi che fa 1-1 a Segromigno in Piano contro la Folgore dopo esser passato in vantaggio col solito Giacomo Macchiarini e poi rimontato nonostante i capannoresi fossero rimasti in 10 (ai fortemarmini annullato il 2-0 di Alessio Maggi). Sconfitta 2-1 in Valfreddana invece per il Retignano, cui non basta la rete di Pietro Checchi. Lunedì sera poi nei posticipi il Bargecchia ha pareggiato 1-1 con lo Spianate (gol collinare di Grego) mentre lo Stiava espugna Monsagrati battendo 3-2 il Farneta grazie alla doppietta di Matteo Bertilotti ed al sigillo di Marchetti. Gli altri risultati: Aquila Sant’Anna-Veneri 2-1; Calcistica Popolare Trebesto-Sant’Alessio 2-1; San Lorenzo-Vorno 3-3; Atletico Marginone-Morianese 0-1. La classifica: Morianese 66; Vorno e Valfreddana 60; FolgorSegromigno 55; Sporting Forte 53; Stiava 45; San Lorenzo 39; Atletico Marginone 35; Aquila Sant’Anna 34; Bargecchia 31; Farneta e Spianate 27; Trebesto 26; Retignano 24; Veneri 21; Sant’Alessio 3.

Girone apuano. Turno amaro per le tre versiliesi, tutte sconfitte. Sabato era toccato alla Montagna Seravezzina (piegata 2-0 a domicilio dall’Attuoni Avenza al “Tognocchi“ di Minazzana) ed al fanalino di coda Sporting Marina (che ne ha prese 9 dallo Spartak Apuane al “Borromeo“ di Massa). Poi nel "moday-night" è caduta la squadra già campione del SalaVetitia Seravezza FC che a Romagnano perde 3-1 in rimonta dai Dallas dopo esser passato in vantaggio col 21° sigillo di Gianmarco Landi. Gli altri risultati: Podenzana-Gragnolese 0-5; Fosdinovo-Pontremoli 1-1; Monti-Marina di Massa 2-2; Tirrenia-Don Bosco Fossone 0-4; riposava il Vallizeri. La classifica: Seravezza FC 60; Attuoni 50; Gragnolese e Dallas 49; Pontremoli* 45; Montagna 44; Don Bosco e Monti 42; Spartak* 38; M.di Massa* 30; Fosdinovo 29; Vallizeri 26; Tirrenia 22; Podenzana 7; Sporting Marina (-1) 0. (* devono riposare)