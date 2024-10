Terza categoria. Il San Zaccaria non vuole mollare la vetta. Porto Corsini in affanno

Neppure il tempo di rifiatare, dopo il turno infrasettimanale di recupero della 2ª giornata, che la Terza ritorna in campo. Domenica le partite del girone B, mentre domani scendono sul terreno di gioco le squadre del gruppo A che vede in testa il San Zaccaria assieme al Mordano Bubano, anche se i biancorossi ravennati hanno giocato una gara in meno (il 16 la gara con l’Atlas) e, dunque, sono i potenziali primi in solitudine e se la vedranno col Mattei. Per la Marradese che insegue a 1 punto, gara a Bagnara. Terza Categoria (5ª giornata, ore 15,30). Girone A (domani): Coyotes-L. Adriano, E. Mattei-San Zaccaria, Giovecca-Pol. Camerlona, Godo-Mordano Bubano, Lectron-Saline Romagna, St. Azzurra-Atlas, Wild Bagnara-Marradese. Riposa: Junior Cervia. Classifica: M. Bubano, S. Zaccaria 9; Marradese 8; J. Cervia, S. Romagna, Giovecca 7; Pol. Camerlona, Godo 5; L. Adriano, Atlas 4; Coyotes 3; St. Azzurra 2; E. Mattei, Lectron, W. Bagnara 1. Girone B (domenica): Bisanzio-Biancanigo, Monti-Conselice, Giovanili Santerno-Villanova, Porto Corsini-Ulisse&Penelope, Prada-Sp. Lugo, Sp. Castel Guelfo-Compagnia dell’Albero, Vatra-Lugo. Riposa: Real Voltanese. Classifica: Lugo, Villanova 9; C. Albero, Conselice, R. Voltanese, Giov. Santerno, Biancanigo 7; Sp. Lugo 5; Bisanzio, Ulisse&Penelope 4; Prada 3; Vatra 2; P. Corsini, Sp. C. Guelfo, Monti 1 (in foto Sartoni della Marradese).

u.b.