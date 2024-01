Terza categoria. Il Seravezza FC vola con D’Angina e Tosi

In Terza categoria brilla la stella del SalaVetitia Seravezza FC che nel posticipo del lunedì sera del girone di Massa Carrara si è aggiudicato lo scontro diretto al vertice col Dallas Romagnano vincendo 2-1 grazie alle reti di Ramon D’Angina e dell’eterno Federico Tosi. Così dopo il primato in Serie D del Seravezza Pozzi c’è anche quello in Terza categoria della squadra “succursale“ verdazzurra. Nel sabato di Befana aveva vinto pure la Montagna Seravezzina 3-1 sul campo dell’Attuoni Avenza grazie alla doppietta di Giovannini ed al sigillo di Tarabella. "Monday-night" ancora amaro invece per lo Sporting Pietrasanta che perde 5-0 in casa con lo Spartak Apuane. Gli altri risultati della 12ª giornata: Don Bosco Fossone-Tirrenia 3-3, Gragnolese-Podenzana 3-0, Marina Massa-Monti 3-3, Pontremoli-Fosdinovo 3-0; riposava il Vallizeri.

La classifica: Seravezza FC* 28; Montagna** 25; Pontremoli e Dallas** 21; Attuoni* e Monti* 20; Gragnolese* 17; Don Bosco* 16; Marina di Massa e Spartak 15; Fosdinovo* 13; Vallizeri* 11; Tirrenia* 10; Podenzana* e Sporting Marina* 1. (* gare in meno)

Nel girone B di Lucca vincono bene senza prender gol le massarosesi Bargecchia (4-0 a Spianate con doppietta di Francesco Lo Monaco e singoli di Ricci e Ansani) e Stiava (3-0 al “Martellini“ col Farneta segnando con Bertilotti, Barsotti e Marchetti). Sconfitte interne per Retignano (4-1 col Valfreddana: gol della bandiera stazzemese di Marrai) e per Sporting Forte dei Marmi (3-2 con la Folgore Segromigno Piano, non bastandogli le reti di Balduini e Maggi). Gli altri risultati della 12ª giornata: Morianese-Atletico Marginone 3-0; Vorno-San Lorenzo 2-2; Veneri-Aquila Sant’Anna 2-0; Sant’Alessio-Calcistica Popolare Trebesto 3-6.

La classifica: Morianese 30; Vorno 29; Valfreddana 27; Folgore Segromigno Piano 26; Sporting Forte* 23; Stiava 19; San Lorenzo 18; Spianate 17; Aquila Sant’Anna 14; Bargecchia e Veneri 13; Atletico Marginone 11; Farneta e Trebesto* 10; Retignano 7; Sant’Alessio 1.

(* hanno una partita in meno)