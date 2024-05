Terza Categoria, il sindaco Tosi: "Un grande risultato». Festeggia la Massese. Atletico beffato in casa

atletico costa

0

massese

1

ATLETICO COSTA: Bolognesi, Neri, Gessi Giorgio, Setti, Ferraris, Ardondi, Armanino, Bocchi, Rizzioli, Bergamini, Roncarati.

A disposizione: Brancaleoni, Moretti, Piergentili, Gessi Gianmarco, Molinari, Piazzi, Cifelli, Castiglia.

Allenatore: Sarcano

MASSESE: Cavalieri, Bisi, Bertarelli, Osti, Barbatano, Delanti, Vignali, Fiorini, Tessarin, Piarulli.

A disposizione: Poletti, Biolcati, Tralli, Occhi, Rachita, Ferri, Rolfini, Russo, Riberti.

Allenatore: Cariani

Rete: 118’ Osti

La Massese ai supplementari vince ed è promossa in Seconda categoria. Questo il verdetto emesso al campo sportivo di via Ippolito Nievo, dove si è tenuta la finale play off del campionato di Terza categoria, sul campo dell’Atletico Costa. Nel primo tempo partita abbastanza ‘bloccata’ e molto tattica, con le due formazioni che provano con alcune ripartenze, ma senza incidere concretamente. La formazione di mister Massimiliano Sarcano, consapevole dei due risultati utili, gioca attenta senza rischiare con la Massese, invece, che prova il tutto per tutto. Si va negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa la partita non cambia, prevale la paura di perdere da entrambe i fronti. Qualche occasione, ma senza sbloccare il risultato. Una prosecuzione della partita che terminerà anche nel secondo tempo senza nessuna rete. Si va ai tempi supplementari, con poche emozioni fino al secondo tempo, quando la formazione ospite ci prova e si riversa in attacco trovando la rete del vantaggio a pochi minuti dal termine. Al triplice fischio finale scoppia la festa in casa Massese, una promozione storica che permette di accedere alla Seconda categoria. "Un grande risultato per questa società del nuovo corso, un gruppo fantastico, ora festeggiamo la promozione", ha commentato il sindaco Fabio Tosi, presente in tribuna.

Mario Tosatti