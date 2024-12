Terza categoria. Il Tobbiana strapazza il Colonnata: finisce 6-0. Tutto facile per l’Eureka e La Briglia va al tappeto

La prima della classe non ha vinto, riuscendo comunque a portare a casa un punto e mantenendo la vetta. Le inseguitrici ne hanno tuttavia approfittato e i giochi sono comunque aperti. Ecco la sintesi dell’undicesima giornata del campionato di Terza Categoria, che si concluderà com’è ormai consuetudine stasera alle 20,30 che vedrà sfidarsi a San Piero a Ponti l’Atletico Esperia e la CDP Vaianese (per un confronto che mette in palio punti "pesanti" per due formazioni in cerca di un pass per i piani alti). Intanto, la Polisportiva Carraia capolista non è riuscita ad andare in fuga: il Paperino San Giorgio ha risposto con Marchetti e Perna alle reti di Manicardi e Tacconi, per il 2-2 finale. Il Tobbiana ha tuttavia risposto "presente": il nuovo mister Claudio Santini (che la scorsa settimana ha rilevato Alessandro Fantoni) ha esordito con un 6-0 esterno rifilato al Colonnata alla luce della tripletta di Rinaldi e degli acuti di Cibella, Scopelliti e Camaiani. Nelle lotta per il primato si è però inserito anche Las Vegas, terzo dopo il 2-1 griffato da Sammarco sul Firenze Nord. In quarta posizione c’è il San Lorenzo Campi Giovani, che ha rifilato un netto 3-0 al Prato Sport. Si ferma a sorpresa la Polisportiva Bacchereto, considerando che il Carmignano si è aggiudicato il derby segnando due volte senza subire alcuna rete. Occhio all’Eureka: il 5-1 esterno che suggella una netta vittoria esterna sul fanalino di coda La Briglia vale per i ragazzi di coach Ottati la quinta piazza a pari merito con il sopracitato Bacchereto, con la zona playoff che a questo punto diventa un obiettivo effettivo. Da tenere d’occhio anche La Libertà Viaccia, che proprio in uno dei due posticipi di ieri ha "fatto poker": Fratoni (autore di una tripletta) e Lo Conte hanno annichilito i poggesi del BGV Soccer, certificando il 4-0 finale.

La formazione di coach Sensi è stata una delle protagoniste della scorsa annata e anche se in questo primo scorcio stagionale ha evidenziato un rendimento altalenante (se non altro in termini di risultati) chissà che questo successo non possa rappresentare una svolta. Anche perché, a conti fatti, la zona playoff non appare poi così distante: i distacchi non sono ancora così accentuati ed il torneo si presta ancora ad ogni declinazione.