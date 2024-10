Terza categoria, in campo per la Coppa. Sei squadre ci sperano, ma i posti sono tre

Tornano in campo oggi le formazioni maremmane impegnate nella Coppa Provinciale di Terza categoria. Tre sfide per uno spezzatino che deciderà il passaggio del turno di tre triangolari. Alle 15.30 il Batignano di Alessio Coppola ospita lo Scansano: Batignano con 3 punti avendo battuto il Civitella al primo round, mentre la formazione del Morellino aveva impattato 2-2 coi civitellini. Al Batignano basta un punto per passare al secondo turno.

Alle 19.30 invece si incrociano Pitigliano e Capalbio, entrambi vittoriosi precedentemente contro l’Orbetello Scalo. Pitigliano che però rispetto al Capalbio ha segnato un gol in più e parte coi favori del pronostico per passare il turno. L’ultimo match di giornata è alle 20.30 con Sticciano-Ribolla: padroni di casa sconfitti dall’Alta Maremma e Ribolla che invece ha tre punti. Per la formazione di Fanfani un pareggio basterebbe per accedere alla fase successiva, elimimando quindi l’Alta Maremma.