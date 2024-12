Terza Categoria in campo. Tutti i match di fine anno

Tutto pronto per la dodicesima giornata del campionato di Terza Categoria, l’ultima del 2024. E anche per questo le contendenti saranno ancor più determinate nel dare il 110%. Il fischio d’inizio di quasi tutte le partite è per oggi alle 14.30 e si parte dalla Polisportiva Carraia prima della classe, che punta ad incrementare l’attuale punto di vantaggio sul Tobbiana. Una vittoria contro la coriacea La Libertà Viaccia porterebbe la capolista a +4 perlomeno momentaneamente, visto che gli uomini di Santini giocheranno in uno dei due posticipi di domani ricevendo all’Aiazzi il San Lorenzo Campi Giovani. Ma anche Las Vegas potrebbe approfittarne per mettere la freccia, almeno per ventiquattr’ore: i valbisentini di coach Shehaj sono terzi a tre lunghezze dalla vetta e violando il terreno di gioco del Carmignano si aprirebbero per loro prospettive ancor più interessanti. Poi c’è la lotta delle quinte, visto che in quinta posizione a quota 19 punti ci son quattro squadre. L’incontro di cartello sotto questo profilo è indubbiamente CDP Vaianese – Bacchereto, che è un vero e proprio scontro diretto. Accanto a loro c’è l’Eureka, che sta attraversando un buon momento di forma e mira a sfruttare il fattore-campo per prevalere sul Paperino San Giorgio. E a chiudere il lotto, l’Atletico Esperia intenzionato a far risultato pieno nella tana del Prato Sport. Oggi scenderà in campo anche per il Prato Nord U21, in trasferta sulla Montagna Pistoiese: i giovani di coach Rauseo saranno impegnati alle 14.30 nella quattordicesima giornata del campionato di Pistoia, a Cutigliano contro la Ligacutiglianese. Tornando al girone pratese, si ripartirà domani: detto di Tobbiana – San Lorenzo Campi Giovani, alle 14.30 c’è anche BGV Soccer – Colonnata. Per chiudere con l’ultima gara dell’anno, il tradizionale posticipo del lunedì: a Calenzano, alle 21 di dopodomani, si sfideranno il Firenze Nord e La Briglia.

G.F.