Terza Categoria. Ko il San Zaccaria. Godo, solo un punto. Popa fa felice il Lugo

Cade in casa la capolista del girone A di Terza: il San Zaccaria, infatti, perde 2-3 con la Marradese di Marco Bini (in foto) dopo essere passato in vantaggio con Turroni al 31’ pt. Poi una doppietta di Casalone ribalta tutto. Guadagna punti così la Camerlona (4-2 al Mordano) ma non il Godo, fermato 1-1 dalla Stella Azzurra.

Nel girone B, il Lugo vince 1-0 (Popa al 18’ st) il derby con lo Sporting e allunga sulla Giovanili Santerno (0-0 col Vatra) ma non sulla Real Voltanese che si impone 1-0 a Conselice col 5º gol stagionale di Colletti.

Terza Categoria Ravenna (26ª giornata). Girone A: Atlas-Wild Bagnara 1-2, Coyotes-Lectron 4-2, E. Mattei-Giovecca 1-2, L. Adriano-J. Cervia 1-3, Pol. Camerlona-M. Bubano 4-2, S. Zaccaria-Marradese 2-3, St. Azzurra-Godo 1-1. Riposa: S. Romagna. Classifica: S. Zaccaria 55; Pol. Camerlona 48; Godo 45; Marradese 43; S. Romagna 37; J. Cervia 36; Giovecca 35; Atlas 31; W. Bagnara 29; St. Azzurra 23; Coyotes, L. Adriano 22; M. Bubano 21; E. Mattei 12; Lectron 8.

Girone B: C. Albero-Bisanzio 2-0, Conselice-R. Voltanese 0-1, E. Monti-P. Corsini 5-2, Giov. Santerno-Vatra 0-0, Lugo-Sp. Lugo 1-0, Sp. Castel Guelfo-Prada 0-1, Villanova-Biancanigo 2-1. Riposa: Ulisse&Penelope. Classifica: Lugo 56; R. Voltanese 53; Giov. Santerno 51; C. Albero 44; Conselice 41; Sp. Lugo 37; Biancanigo 34; Villanova 29; Prada 28; Vatra 24; Ulisse&Penelope, Bisanzio 21; E. Monti 18; Sp. C. Guelfo 15; P. Corsini 9.

