I precedenti. Undici confronti. Sei le vittorie per i bianconeri

Sono undici in totale le sfide tra Robur e Figline con i bianconeri in vantaggio grazie a sei vittorie. Poi tre pareggi e due successi dei valdarnesi. La prima volta le due società si sono sfidate nella stagione di serie D 1971/72 e il risultato finale fu di 0-0 a Figline e 2-0 al Franchi (Forte e Galassin). Nel campionato 1972/73 Figline-Siena finì 2-0 (reti Tognozzi e Innocenti) mentre al ritorno successo bianconero per 1-0 con rete di Ereditieri. Nel 73/74 2-0 bianconero al Franchi (Bruschettini e Toschi), 1-1 al ritorno con Innocenti per il Figline e Ferranti per la Robur. Sempre in serie D i due incontri del campionato 1974/75: Siena-Figline 1-1 con vantaggio fiorentino grazie a Monti e pari di Ferranti. Al ritorno 2-1 con reti Ferranti e poi Fonsidituri e Sinigaglia per i padroni di casa. Infine il campionato 1975/76 con la Robur che vincerà il girone e tornerà in C: Siena-Figline 2-0 (Pazzaglia e Ferranti) e ancora un successo bianconero per 2-0 con reti doppietta Pazzaglia. L’ultimo incrocio è ovviamente quello dell’andata: 2-1 per i ragazzi di Magrini con Masini e Giannetti oltre al momentaneo pari di Remedi. Il doppio ex più celebre è sicuramente Enrico Chiesa che dopo i cinque anni in bianconero chiuderà proprio a Figline in C2 una grandissima carriera.