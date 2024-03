Terza categoria. La Valbisenzio non si ferma: travolto il Montepiano. Il San Giusto regola il Tobbiana e torna sul podio

La prima della classe continua a correre a pieno ritmo, con le inseguitrici che tengono il passo ma che devono continuare a sperare in un giro a vuoto per sperare in un eventuale futuro aggancio. E’ la sintesi della ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria, chiusasi ieri. Nel segno della Valbisenzio Academy: la capolista ha brutalizzato il Montepiano, con un 4-0 griffato da Mazzola (tripletta) e Ghianni. Gli uomini di coach Antonio Imbriano restano quindi primi a 55 punti, mantenendo sei lunghezze di margine sui "cugini" de La Briglia Vaiano. Nonostante le difficoltà logistiche ereditate dall’alluvione, i ragazzi di mister Beccaglia continuano a macinare risultati: con il 2-1 inflitto al Carmignano (Magnelli e Polidori hanno risposto a Tascini) hanno consolidato la seconda piazza.

Ruggito del San Giusto, che si riappropria del terzo posto: la formazione di Angelo Trezza è uscita dall’Aiazzi dopo aver inflitto un pirotecnico 3-2 al Tobbiana e conferma così il buon momento di forma che ha garantito poche settimane fa la conquista della Coppa Faggi. La lotta per i playoff si continua a confermarsi combattuta però, anche grazie alla Polisportiva Naldi che non ha la minima intenzione di ritirarsi dalla corsa: le marcature di Pagnotta e Bossahon hanno ufficializzato il 2-1 fatto registrare dai carmignanesi sul campo del Paperino San Giorgio (al quale non è bastato un acuto di Parlavecchio). E la Naldi può così mettere in cassaforte (perlomeno temporaneamente) la quarta posizione.

Salgono ulteriormente anche le quotazioni de La Libertà Viaccia: Di Carlo, Fratoni e Russo hanno realizzato le reti necessarie per espugnare il campo del Bacchereto, alla luce del 3-1 concluso che serve alla banda Sensi per mettere sempre più al sicuro il quinto posto. Pollice alzato anche per Las Vegas, vincitore nello scontro diretto: Elia Torri ha segnato l’1-0 buono per piegare la resistenza dell’Eureka, al termine di un incontro. Nei posticipi domenicali, il Colonnata se l’è vista contro la seconda squadra dell’Eurocalcio (in una sfida che come di consueto non mette in palio alcun punto valido ai fini della graduatoria) mentre il Grignano ha avuto ragione del Grignano (5-2).

Giovanni Fiorentino