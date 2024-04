Terza categoria. La Valbisenzio scivola con la Polisportiva Naldi. Fratoni trascina La Libertà Viaccia: Grignano ko

La prima della classe è caduta contro una diretta concorrente, pur continuando a mantenere un certo vantaggio. E con trecentosessanta minuti ancora da giocare, i giochi non sono ancora chiusi. E’ il resoconto della ventiseiesima giornata del campionato di Terza Categoria, andata in archivio ieri. Con la caduta della capolista: la Valbisenzio Academy ospitava la Polisportiva Naldi e sono stati proprio i carmignanesi a prevalere grazie ad un acuto di Monni (1-0) riprendendosi il terzo posto in graduatoria. Anche perché, nel frattempo, il San Giusto è retrocesso in quarta posizione dopo avere ceduto le armi tra le mura amiche al Bacchereto: gli ospiti hanno vinto 3-1 e dato a loro volta una scossa (in veste di arbitri) alla corsa per i vertici della classifica.

Resta al secondo posto La Briglia Vaiano, impegnata nel match contro l’Eurocalcio Firenze che come di consueto non assegnava alcun punto ai fini della graduatoria. Il 6-0 finale permette comunque a Cibella e soci di trarre autostima ulteriore in vista delle ultimissime partite. Sono poi in salita le quotazioni de La Libertà Viaccia, ormai sempre più quinta forza del torneo: una doppietta di Fratoni ha consentito ai ragazzi di mister Sensi di violare il terreno di gioco del Grignano, aggiudicandosi l’intera posta in palio. E di mantenere i cinque punti di margine sul Las Vegas sesto: un Bandinelli in stato di grazia (doppietta) ha contribuito a far sì che il sodalizio vaianese regolasse per 4-2 in trasferta il Montepiano. Fa festa anche il Paperino San Giorgio, dopo essersi aggiudicato lo scontro diretto con l’Eureka: Parlavecchio (due volte) Nistri e Santagata hanno griffato il 4-1 esterno ai danni dei rivali. Lai da un lato e Agbonifo dall’altro hanno certificato l’1-1 conclusivo fra Carmignano e Tobbiana.

E anche il Colonnata può infine tornare a gioire, alla luce del 2-1 inflitto al BGV Soccer. Mancano adesso solamente quattro partite alla fine della "regular season": ci sono potenzialmente dodici punti a disposizione per ogni squadra, da qui al prossimo mese. Possono fare la differenza fra una stagione positiva ed un’annata caratterizzata da rimpianti. E dovrà essere questa consapevolezza a dare alle concorrenti una spinta aggiuntiva a dare il 110%.

g. f.