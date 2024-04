Terza categoria. La Virtus Amiata adesso è in fuga. Il Paganico si aggiudica il derby

La Virtus Amiata vince, non senza qualche difficoltà con ill Capalbio, ed ora è prima in solitaria avendo approfittato del turno di riposo del San Quirico. Vince di misura il derby anche il Paganico, che si impone sul Civitella, che torna in scia proprio alla formazione che riposava. Saranno queste tre formazioni a giocarsi la vittoria del campionato, visto come l’Alta Maremma è ormai troppo staccata. I ragazzi di Franchi intanto hanno messo a segno sette reti contro il fanalino di coda Semproniano.

La classifica del campionato di Terza categoria: Virtus Amiata 57, San Quirico di Sorano 54, Paganico 53, Alta Maremma 40, Aurora pitigliano 39, Ribolla 38, Braccagni 37, Civitella 32, Orbetello Scalo 31, Sticciano 26, Polisportiva Scansano 23, Atletico Grosseto 2015 23, Batignano 22, Capalbio 21, chiude il Semproniano con 9 punti.