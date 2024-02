Terza categoria. La Virtus Amiata conquista la sua prima Coppa Provinciale

La Virtus Amiata mette in bacheca la prima Coppa Provinciale della propria storia. Nata dalla fusione tra Neania Castel del Piano ed Aldobrandesca Arcidosso, la formazione allenata da Nicola Pedone ha vinto la finale contro l’Atletico Grosseto per 2-1. Vantaggio amiatino al 20’ con un calcio di rigore segnato da Vacchiano, e amiatini che al 24’ sono stati abili a raddoppiare con Falasca. Ad inizio ripresa l’Atletico Grosseto fallisce un calcio di rigore con Smajli, ma nel finale trova il gol del 2-1 con Ilie. Nel finale l’arrembaggio del team di Di Resta si infrange però sulla solida difesa amiatina. VIRTUS AMIATA: Badini, Marzocchi, Felloni, Falasca, Moscarini, Pasquini, Panfi, Giuliacci, ciribello, Vacchiano, Vartolo. A disposizione: Duchi, Tiberi, Zynda, Bargagli, Piacentini, Luli, Ma-gnani, Seykou, Marino. All. Pedone. ATLETICO GROSSETO: Tarantino, Bangoura, Ilie, Pitel, Pic-cioni, Hoxha, Spuma, Chiodi, Smajli, Perrasso, Korreshi. A disposizione: Bianchi, Caramia, Ma-rocco, Trinchini, Zlatov, Borracelli, El Maizi, Casillo, Fioretti. All. Di Resta. Reti: 20’ Vacchiano, 24’ Falasca, 23’st Ilie.