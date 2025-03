Terza categoria: le gare di sabato erano state rinviate per il maltempo. La Libertà Viaccia batte la Cdp Vaianese ed è prima. Oggi la sfida tra Atletico Esperia e Bgv Soccer

La Libertà Viaccia ha annichilito la CDP Vaianese prendendosi temporaneamente la vetta. E’ l’unico risultato della ventitreesima giornata di campionato di Terza Categoria, considerando che sulle otto gare previste ben sei sono state rinviate dalla delegazione provinciale della LND (in accordo con il comitato regionale) a causa del maltempo e della chiusura degli impianti sportivi. Si dovranno quindi recuperare le gare di sabato: Polisportiva Carraia – Carmignano, Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani, La Briglia – Tobbiana, Eureka – Firenze Nord, Las Vegas – Colonnata e Paperino San Giorgio – Prato Sport.

La Libertà Viaccia – CDP Vaianese è stato l’unico incontro andato in scena ieri e si è concluso 5-1: una tripletta di Batacchi e gli acuti di Magherini e Nannucci hanno fatto la differenza, mentre Naglieri ha segnato il gol dei valbisentini. La Libertà Viaccia sale a quota 50 punti in classifica e conquista il primo posto con un punto di vantaggio sul Carraia, in attesa che i calenzanesi recuperino l’incontro saltato. Occhio però anche all’Atletico Esperia, che vincendo in casa contro i poggesi del BGV Soccer nella gara programmata per stasera alle 20:30 tornerebbe in zona playoff. Nulla da fare infine per il Prato Nord U21, inserito nel girone di Pistoia e sceso in campo ieri: il Sarripoli seconda forza del torneo ha espugnato il Galleni, vincendo per 6-1.