Terza categoria. L’Endas Monti segna due reti in quattro minuti alla Camerlona

Si è giocata la penultima partita dell’anno in Terza. È stata portata a conclusione Endas Monti-Pol. Camerlona, sospesa sul 2-1 per la Monti al 41’ st. Nei 4’ (più recupero) minuti giocati la squadra di casa è riuscita a segnare altre due volte (con Rivalta e Danna) vincendo 4-1 e salendo a 9 punti, lasciando l’ultimo posto in classifica. Domani torna in campo la Polisportiva Camerlona che ospita il Bisanzio – gara rinviata per il vento il 2 dicembre – nella gara che regalerà la classifica definitiva dell’andata. Domani si gioca anche la prima partita dei quarti del Memorial Vitali, ovvero la Coppa di Terza Categoria: Coyotes-Punta Marina. Domenica sono poi: Porto Corsini-Lugo, Pro Loco Reda-Brisighella e Mezzano-Junior Cervia. Tra domani e domenica in campo anche le formazioni di Seconda per gli ultimi due recuperi. Recuperi. Monti-Pol. Camerlona 4-1 (32’ pt Gharbi, 15’ st Salvemini (C), 44’ st Rivalta, 48’ st Danna). Domani (ore 14,30): Pol. Camerlona-Bisanzio. Classifiche Terza Categoria (13ª giornata). Girone A: P. Marina 32; Mezzano 26; Atlas 23; C. Albero 21; Carpinello 20; Coyotes 15; J. Cervia, Camerlona 14; P. Corsini 13; Mattei, Monti 9; Bisanzio 8; S. Romagna 7. Girone B: Brisighella 27; Prada 26; P. L. Reda 25; Sp. Lugo 23; Lugo 19; Biancanigo 17; Giovecca 16; Vatra 15; Ulisse 14; M. Bubano, Marradese 11; Lectron 7; Villanova 6.