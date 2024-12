TERZA CATEGORIA. Montagna sconfitta ma avanti in Coppa. Oggi il campionato

È la Montagna Seravezzina l’unica versiliese rimasta in corsa nella Coppa provinciale di Terza categoria. La squadra nerogialla allenata da Aldo Poggi, pur avendo perso di misura con un gol di scarto mercoledì sera col Bargecchia, si è qualificata alle semifinali della competizione spuntandola nel triangolare, concluso da tutti a 3 punti (e dunque è stata decisiva la differenza reti), con SalaVetitia Seravezza e appunto Bargecchia. Oggi intanto torna il campionato, con l’11ª giornata. Nel girone B di Lucca tutti in campo oggi alle 14.30: in casa c’è lo Stiava al “Martellini“ contro il Lammari; fuori il Bargecchia (a Monsummano col Traversagna) ed il Lido di Camaiore (a Villa Basilica). Nel girone unico di Massa Carrara invece oggi ci sono Sporting Forte dei Marmi-Spartak Apuane (in via Versilia), Gragnolese-Retignano e Montagna-Fosdinovo (a Minazzana). Lunedì sera nel posticipo al “Pedonese“ il derby testacoda fra l’ultima Sporting Marina e la prima SalaVetitia Seravezza.