Terza categoria. Oggi bel derby in via Versilia

In Terza categoria oggi tutta l’attenzione è rivolta al super-derby versiliese che si giocherà alle 14.30 sul sintetico del “Cherubini-Aliboni“ in via Versilia a Forte dei Marmi dove lo Sporting Forte dei Marmi ospiterà la lanciatissima capolista campione in carica del SalaVetitia Seravezza. Ad impreziosire il match “la sfida nella sfida“ tra i fratelloni Francesco e Federico Tosi. Il resto di questa 17ª giornata (quarta di ritorno) nel girone unico di Massa Carrara si completerà per le altre formazioni versiliesi coi posticipi del lunedì sera: sono infatti previste per domani l’altro alle 20.15 Monti-Retignano e soprattutto alle 20.45 l’altro derby versiliese di giornata fra la Montagna Seravezzina e lo Sporting Marina che si giocherà sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi.

Nel girone B di Lucca tutti in campo questo pomeriggio. Per le nostre ci sono alle 14.30 BioAcqua AV Le Case-Bargecchia al “Loik“ di Monsummano Terme, alle 15 Lammari-Lido di Camaiore ai Laghetti e Stiava-Traversagna al “Martellini“.