Terza categoria Otto squadre per un sogno

Le ‘otto sorelle’ forlivesi sono pronte per affrontare il campionato di Terza Categoria che domani parte alle ore 15.30. Con le formazioni che mostrano la vecchia targa automobilistica FO ci sono anche sei cesenati che si daranno battaglia in coppa e campionato, compresi i playoff che, a fine regular season, impegneranno le squadre classificate dal secondo al settimo posto. Nella scorsa stagione l’Atletic Frampula vinse il campionato nello spareggio giocato allo stadio Morgagni (2-0 sul Bagnolo) al quale era presente un pubblico record di 1.600 spettatori a dimostrazione dell’interesse di un campionato seguito da appassionati di piccoli centri e da società molto radicate nel panorama calcistico nostrano.

Il presidente Massimo Ravaioli ha confermato il mister di lungo corso Massimo Calmanti alla guida del Bagnolo, rafforzato coi nuovi arrivi Guienne, Yabre, Portici, Spadoni, Pieri, Crociati e Bevoni nell’intento di mantenere l’ottimo livello raggiunto nell’ultima stagione e, magari, fare il passo mancato. Rinnovata anche la rosa dell’Artusianna che con l’entusiasmo sempre vivo di Mauro Fantini, presidente e allenatore del club, non nasconde speranze di playoff: il ds Enrico Gabelli ha tesserato i vari Ferrini, Boccali, Tumidei e Satanassi, confermando il centravanti Riccardo Casadei, ex portiere del Forlì autore di 13 reti anno scorso, e ritrovando Enrico Fantini, ex Forlì e Rimini.

Dopo una stagione al 5° posto, il Bertinoro del presidente Massimiliano Prati ha intenzione di migliorare. Mister Gianluca Luccaroni (vice Castagnoli e Benini) avrà a disposizione i nuovi Sansone, Mordenti, Caputo e Ferro. Dopo il buon campionato nel girone di Ravenna, il Carpinello manda in campo un gruppo di ragazzi del 2002, 2003, e 2004 cresciuti nelle giovanili del club. La squadra è stata affidata all’esperto Luciano Nicolucci e al ds Paolo Urbini. L’intento è quello di proseguire con l’entusiasmo di anno scorso con un gruppo rafforzato dagli esperti Paolini, Peloni e Gunelli.

All’esordio in campionato il Civitella, in pratica la squadra B della società iscritta al campionato di Promozione, guidata dal patron Luciano Silvestri e dal figlio Edoardo che, con Giancarlo Gardella e il vice Andrea Borsow in panchina, punterà su molti giocatori della Juniores del club, capitanata da Andrea Marchi e Michele Silvestri. Sempre nel Bidente, col nuovo nome Medla, l’ex Real Meldola del presidente Silvia Mercatali ha messo a disposizione di mister Mattia Cecchini Vaccaro, Zambelli, Del Giudice, Turchi, Golinucci, Vaccaro e Lucangeli ai quali si sono aggiunti gli juniores Casadei e Baldelli: obiettivo playoff.

Al secondo campionato il Predappio, allenato da Carlo Bracci e Mattia Marchi, ha rinnovato la rosa con gli arrivi di Barrea, Guidi, Leoni, Troia, Sofia, Rosanelli, Ragazzini, Grisolini e Caccamo. Il club del presidente Paolo Amadori punta a centrare la post season. Per l’Union Sammartinese, presieduta da Samuela Navetta, la volontà è quella di centrare la Seconda Categoria. Il ds Marco Sozzi ha messo a disposizione di mister Gennaro Cefariello i difensori Malucelli e Semati, il centrocampista Caspoli e la punta Kazazi oltre a sei ragazzi della juniores.

Questo il programma della prima giornata (domani alle 15.30): Bertinoro-ArtusiAnna, Civitella-Medla, Predappio-Carpinello, Vallesavio-Bagnolo, Union Sammartinese-Sarsinate e Junior Romagna-Torresavio.