Terza categoria. Pole, che impresa

In Terza categoria, questi i risultati della 26ª ed ultima giornata.

Girone A. La capolista Pole batte il Borgo Pace e torna dopo due stagioni in Seconda Categoria; vanno ai playoff solo due squadre: Vigor San Sisto-Polisportiva Bottega avendo un distacco superiore ai 10 punti sulla quarta e la quinta. Nel B sconfitta indolore per il Maroso Mondolfo che ha già festeggiato la promozione in Seconda Categoria da tempo. Due gli scontri per i playoff. Risultati: Casa 33-San Silvestro 8-4; Furlo-Vigor San Sisto 2-3; Pieve di Cagna-Academy Montecchio 1-1; Piobbico 90-Gallo Football 2-0; Pol. Bottega-Cagliese 2-0; Pole Calcio-Borgo Pace 4-2; Serra Sant’Abbondio-Torre 1-1.

Classifica: Pole 62; Vigor San Sisto 61; Polisportiva Bottega 58; Piobbico 90 44; Borgo Pace 42; Cagliese 40; Sant’Abbondio 39; Torre 34; Academy Montecchio 31; San Silvestro 30; Gallo Football 28; Furlo 90 19; Pieve di Cagna 15; Casa 33 punti 11. Verdetti: Promossa Pole; finale plyoff: Vigor San Sisto-Polisporiva Bottega.

Girone B: Babbucce-Real Porto Senigallia 1-4; Castelvecchio-V.F. Pesaro 2-1; Cesane-Villa Palombara 3-2; I.E.S. Dini-Montelabbate 2-3; Nuova Bedosti-Junior Centro Città 0-8; Sammartinese-Maroso Mondolfo 1-0; Tre Ponti-Novilara 0-1.

Classifica: Maroso Mondolfo 55; Junior Centro Città 53; Sammartinese 46; Montelabbate 45; Cesane 44; Tre Ponti, V. F. Pesaro, Real Porto Senigallia 41; Villa Palombara, I. E. S. Dini 40; Novilara 35; Babbucce 19; Castelvecchio 11; Nuova Bedosti 5.

Verdetti: Promossa Maroso Mondolfo; playoff: Junior Centro Città-Cesane; Sammartinese-Montelabbate.

l. d.