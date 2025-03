Terza Categoria. Primo match point per il Capraia col Duccio Dini

Tre gli anticipi odierni delle squadre locali di Terza Categoria. Nel girone A di Firenze un Marcialla ormai fuori dai play-off sarà di scena alle 21 a Scandicci contro il San Giusto. Per il raggruppamento B di Pisa, invece, la capolista Casenuove Gambassi riceve alle 21 il Casteldelbosco, mentre alle 20.45 il Giovani Fucecchio 2000 ospita il Treggiaia, team in corsa per un posto nei play-off. Sempre nello stesso girone nella sfida a distanza per la promozione domani toccherà al Calasanzio, atteso alle 14.30 a Treggiaia di Pontedera dal fanalino di coda La Borra. Per il girone B di Lucca e per il torneo pistoiese, invece, Galleno e Lazzeretto saranno rispettivamente in trasferta a Stiava e Pistoia. Quattro sfide in programma domenica: nel girone fiorentino il Capraia ha l’opportunità di mettere una seria ipoteca sulla promozione. Tuttavia la gara alle 15 a Firenze contro il Duccio Dini, terza forza del campionato, sarà decisamente complicata. Alle 14.30 a Cortenuova, invece, il Serravalle ospita il Quinto. Nel girone pisano, entrambe alle 15, il Ponte a Elsa riceve il Casciana Termelari mentre il Ponzano andrà a Pontedera a far visita alla Stella Azzurra. A chiudere il programma il posticipo di lunedì prossimo alle 21 del Cortenuova a Calenzano.