Terza categoria - Risultati, gol e classifiche

Si è giocata la decima giornata del campionato di Terza categoria che, sabato dopo sabato, sta diventando sempre più avvincente.

Girone "A": Baston Villa Qrv - Casciana Poggio 1-3 (Da Prato, Brera, doppietta di Mori), Cascio - Lucca Ovest 3-0 (Scaltriti, Baiocchi, Tognarelli), Filicaia Diavoli Rossi - Atletico Castiglione 1-4 (D. Friz, doppiette di Borgia e Gheri), Ligacutiglianese - Coreglia 2-1 (Di Cagno, Rosati, M. Cardosi), Pieve San Paolo - Lammari 1-0 (Mangiò), Villa Basilica -Securjob 0-0; domani, alle 20.30, New Team-Sporting Vagli.

Classifica: *Atletico Castiglione 21; *Pieve San Paolo 20; *Lammari 19; *Filicaia Diavoli Rossi, *Casciana Poggio 18; Cascio 17; Coreglia 16; ***New Team 13; *Atletico Fornoli 10; **Sporting Vagli 9; *Lucca Ovest 8; **Ligacutiglianese, Villa Basilica 6; *Baston Villa Qrv 3; *Securjob 1.

Nota: * = una gara in meno; ** = due gare in meno; *** = tre gare in meno.

Girone "B": Morianese - Calcistica Popolare Trebesto 2-1 (doppietta di Fall, Ramacciotti), San Lorenzo - Folgore Segromigno Piano 1-2 (Rizzo, Frosini, Chelini), Veneri - Valfreddana 1-4 (Sillah, Gatto, doppietta di Gentile di cui uno su calcio di rigore, Tommasi), Vorno - Atletico Marginone 2-1 (Salvetti, Matteoni, Boccia); domani: alle 20.30, Sporting Forte dei Marmi - Aquila Sant’Anna; alle 20.45 Sant’Alessio - Bargecchia; alle 21 Spianate - Farneta.

Classifica: Morianese 26; Vorno 25; *Folgore Segromigno Piano 22; *Valfreddana 20; **Sporting Forte dei Marmi 19; Stiava 15; San Lorenzo 14; *Spianate 13; *Aquila Sant’Anna 12; Atletico Marginone 11; *Farneta, Veneri 10; Retignano 7; *Bargecchia, *Calcistica Popolare Trebesto 4; *Sant’Alessio 1.

Nota: * = una gara in meno; ** = due gare in meno.

Alessia Lombardi