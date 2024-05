TERZA CATEGORIA. Salotti è il nuovo allenatore del Barga

Reduce dalla fresca retrocessione in Terza categoria, una delle società più gloriose e titolate della provincia di Lucca cerca un pronto rilancio per ricominciare a risalire la china nel calcio che conta, dopo aver toccato il fondo. A partire dall’ingaggio del nuovo allenatore.

La società in questione è il Barga, ora ufficialmente affidata al nuovo trainer Maurizio Salotti (foto), 57 anni, per iniziare fin da subito a mettere le basi per risalire in fretta, come richiede una piazza così importante. Salotti viene da un’esperienza pluriennale nel settore giovanile del Fornaci (dai "Piccoli amici" alla "Juniores", con vittoria del campionato provinciale "Giovanissimi"), per poi approdare al Gallicano per sette stagioni, con una promozione dalla Terza alla Seconda categoria e la vittoria nei play-off di "Seconda". Gran conoscitore di calcio, con un occhio di riguardo ai giovani e uomo umanamente ineccepibile, aspetto fondamentale a questi livelli: è da qui che ripartono gli azzurri. Spetterà, ora, a staff tecnico e dirigenza costruire un organico all’altezza, per riportare in alto il calcio barghigiano.

Flavio Berlingacci