Terza categoria Scatta il conto alla rovescia. Riflettori accesi su Dallas Romagnano-Attuoni

È cominciato il conto alla rovescia in Terza per conoscere chi conquisterà il passaporto che spalanca le porte al palco della Seconda categoria. Alla regina del campionato Salavetitia Seravezza (56 punti), autentica bocca di fuoco con 75 reti e difesa da fiamma ossidrica per ’forarla’ (27 i gol subiti), a sei turni dalla fine della regular season mancherebbero ancora 6 punti, ma potrebbero bastarne meno per far scattare la matematica della promozione. La squadra versiliese, oggi alle 15, è protagonista in casa dello Spartak Apuane. I biancorossi di De Angel, si presentano al match della 24ª giornata con dichiarato intento di mettersi di traverso per riuscire nella grande impresa di abbattere la capoclasse e regalare ai propri sostenitori la soddisfazione di aver battuto la regina di Terza. La giornata manda in scena il big match tra Dallas Romagnano e Attuoni. L’appuntamento è fissato in via Mannini oggi alle 15,30 al ’Raffi’: i padroni di casa cercano contro i marmiferi i tre punti per riappropriarsi della seconda poltrona sfilatagli nell’ultimo turno e in contemporanea riscattare la sconfitta di Pontremoli. Il sabato giocato vede, sempre alle 15,30, la quarta forza del torneo, Montagna Seravezzina (40 punti), al ’Tognocchi’ decisa a demolire le resistenze del Marina di Massa.

Due i derbi lunigianesi in programma: ValliZeri-Gragnolese (ore 15,30) e Icf Fosdinovo-Monti (ore 16,30). "Si è fatto un gran rumore per questo derby – ha detto il tecnico valligiano Albareni alla vigilia – e tutto questo interesse non può che far piacere. Loro sono forti e come se non bastasse arrivano alla partita dopo aver riposato. Arrivati a questo punto, se vogliamo dare un significato al nostro campionato, non ci sono vie d’uscita se non quella di conquistare un solo risultato: la vittoria e riscattare la sconfitta in casa della capoclasse del campionato. Siamo tutti convinti che la Gragnolese giocherà al massimo, ma credo che sarà fondamentale lavorare sul pressing, cercare di non farla ragionare per colpirla ai fianchi".

"Noi dovremo essere molto bravi nell’interpretare la partita nella maniera giusta – spiega il tecnico dei biancoverde Grandetti – su un campo che condiziona e non poco le nostre caratteristiche. Cercheremo di fare del nostro meglio giocando sulle seconde palle per arrivare al massimo del risultato".

Il turno si completerà lunedì sera (ore 20.30) con la partita a Ronchi fra Tirrenia e Pontremoli.