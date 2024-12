Terza categoria, squalificato per tre turni il giocatore del Capalbio, Lopez

Giornata tutto sommato tranquilla, l’ultima giocata in Terza. Il giudice sportivo territoriale ha infatti comminato una multa al Batignano e fermato per tre giornate un giocatore e per una giornata cinque giocatori. 250 euro di ammenda al Batignano "Per aver consentito a persona non identificata in distinta di accedere in ripetute circostanze al recinto di gioco. Per contegno minaccioso e offensivo verso il direttore di gara e gli organi arbitrali durante tutto lo svolgimento della partita". Tre giornate di squalifica per Lopez (Capalbio) "Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario". Una giornata di squalifica per Korreshi (Atletico Grosseto), El Mouden (Batignano), Ionut (Capalbio), Turchesi (Orbetello Scalo), Keita (Semproniano). Negli Juniores provinciali, una giornata di squalifica per il dirigente Mucci (Alta Maremma); una giornata di squalifica per l’allenatore del Sant’Andrea Davide Malossi.