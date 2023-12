Terza categoria. Stasera il Montepiano a caccia dei primi punti. Polisportiva Naldi, attesa per il match

Un campionato che sembra ormai aver espresso una squadra intenzionata ad andare in fuga verso la promozione diretta. Ma la classifica può cambiare ancora, perché fra oggi e domani saranno recuperate tre partite rinviate nelle scorse settimane inizialmente previste per la settima giornata del torneo. La Terza Categoria promette insomma di catalizzare l’attenzione, proponendo alcune sfide interessanti. La prima partita è stata programmata per le 21 odierne ad Usella: il Montepiano ancora alla ricerca dei primi punti stagionali attende un Carmignano intenzionato a tornare a casa con l’intera posta in palio, per risalire la china. E sono proprio i carmignanesi a partire con i favori del pronostico, sulla carta. L’incontro sulla carta più importante è forse quello che inizierà alle 20,30 di domani a Poggio a Caiano e che vedrà sfidarsi Bgv Soccer e Polisportiva Naldi. Il club di Poggio alla Malva, dopo aver perso fra le mura amiche lo scontro diretto contro il San Giusto, sono chiamati assolutamente a vincere per non rischiare di dover dire addio ai sogni di gloria per la vetta. Solo vincendo infatti, Pagnotta e soci scavalcherebbero La Briglia e arpionerebbero la terza piazza, mettendo nel mirino il San Giusto (secondo a 26). La Valbisenzio Academy prima della classe si trova però a 32 punti e può se non altro contare su un margine rassicurante, anche se il cammino è ancora lungo ed adagiarsi sugli allori rischia di essere controproducente. A chiudere il quadro, alle 21 a Firenze, sarà il confronto fra Eurocalcio "B" ed Eureka. Un match che come di consueto non assegnerà alcun punto, ma vincere aiuta a vincere. E la carica motivazionale non dovrebbero mancare.