TERZA CATEGORIA. Stiava-Bargecchia. Oggi al ‘Martellini’ tira aria di derby

Girata la boa con Vorno da una parte e SalaVetitia Seravezza dall’altra campioni d’inverno, ecco che inizia il girone di ritorno in Terza categoria con la 14ª giornata... che è già cominciata ieri con l’anticipo del “Buon Riposo“ SalaVetitia-Fosdinovo.

Oggi nel girone B di Lucca il clou è il derby massaroese Stiava-Bargecchia: si gioca alle 14.30 al “Martellini“. Stesso orario d’inizio al “Benelli“ dove il Lido di Camaiore di bomber Marzio Luisotti (12 gol sin qui per lui coi cavallucci) ospita sul sintetico l’Atletico Marginone.

Nel girone apuano, che è appunto partito già ieri sera con l’anticipo a Pozzi, oggi in casa in Versilia c’è solo il Retignano che al “Macchiarini-Ricci“ riceve la Virtus San Marco Luni. In trasferta la Montagna Seravezzina ad Avenza con l’Attuoni. I posticipi del lunedì sera (alle 20.30) saranno Don Bosco Fossone-Sporting Forte dei Marmi e Sporting Marina-Spartak Apuane.