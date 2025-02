TERZA CATEGORIA. Tre posticipi a lunedì per le versiliesi

In Terza categoria si gioca la quinta giornata di ritorno che nel girone unico di Massa Carrara è già iniziata ieri sera con l’anticipo big-match al “Buon Riposo“ di Pozzi tra il SalaVetitia Seravezza ed il Monti: uno scontro diretto al vertice fra la prima e la seconda della classifica. Il derbyssimo versiliese Sporting Marina-Sporting Forte dei Marmi invece chiuderà il turno lunedì sera nel posticipo al “Pedonese“. Oggi in campo alle 15 Retignano-Spartak Apuane al “Macchiarini-Ricci“ ed alle 15.30 Gragnolese-Montagna Seravezzina al campo Castel dell’Aquila, a Gragnola (Fivizzano). La Montagna poi torna in campo pure mercoledì nella semifinale di Coppa provinciale al campo “Henderson“ contro l’Aquila Sant’Anna.

Nel girone B di Lucca oggi alle 14.30 c’è Lido di Camaiore-BioAcqua Le Case sul sintetico del “Benelli“. Invece avranno il monday night domani l’altro lo Stiava (alle 20.45 al “Tei“ di Marginone con l’Atletico) ed il Bargecchia (alle 20.30 a “Le Colline“ col Sant’Alessio).